На Урале наблюдалось яркое северное сияние (ФОТО)

Жители Свердловской области накануне вечером могли наблюдать редкое для региона природное явление – северное сияние. Яркие всполохи в небе были видны даже из центра Екатеринбурга, где много городских огней. В соцсетях уральцы делятся своими снимками необычного зрелища.

Причиной северного сияния, которое можно было увидеть даже в южных регионах России, стала очень сильная магнитная буря. Как сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, 3 ноября с Солнца произошел выброс плазменного облака, которое дошло до магнитного поля Земли всего за двое суток.

Магнитная буря классифицирована как G3 (третий класс по 5-балльной шкале). Минувшей ночью практически на всем восточном полушарии на северных широтах от 65 градусов и выше наблюдались полярные сияния, отдельные полосы спускались до широт 50-55 градусов (там находится территория Свердловской области).

Отметим, что в этом году свердловчане видели северное сияние уже несколько раз.

Фото: Ираклий Шатиришвили, Полина Кошель, Ильнур Заманов

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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