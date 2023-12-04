На Земле ждут мощную магнитную бурю из-за корональной дыры на Солнце

На Земле ждут мощную магнитную бурю из-за того, что на Солнце образовалась корональная дыра. «В обычных условиях поверхность Солнца плотно покрыта магнитными линиями, которые удерживают около его поверхности заряженные частицы. Наилучшая аналогия: волосы на голове человека, которые удерживают тепло головы. Но если магнитных линий нет над поверхностью Солнца, то эта область называется «корональная дыра», там заряженные частицы не удерживаются около поверхности… и с огромной скоростью летят, создавая струю быстрого солнечного ветра. И если наша планета попадает под поток такого ветра, то на Земле происходит магнитная буря», – объясняют авторы группы AstroAlert.

Мощные магнитные бури сопровождаются северными сияниями, в том числе – в средней полосе России. В последнее время активность Солнца увеличилась, на светиле участились вспышки и выбросы корональной массы, из-за этого явления в атмосфере Земли наблюдаются сияния даже в регионах, для которых это нехарактерно. В ноябре их видели даже жители Екатеринбурга.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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