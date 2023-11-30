В Екатеринбурге с 1 декабря меняются номера 22 автобусных маршрутов

В Екатеринбурге вступает в силу заключительный этап транспортной реформы. С 1 декабря часть автобусных маршрутов будут курсировать под новыми номерами. Разобраться в изменениях горожанам поможет транспортный телеграм-бот, сообщили в пресс-службе мэрии.

С завтрашнего дня 22 автобусных маршрута пойдут под следующими номерами:

– № 41 (ранее № 09) «Заречный – Промышленный проезд»;

– № 47 (ранее № 37) «Елизавет – ТЦ «Мега»;

– № 49 (ранее № 27) «ТЦ «Мега» – ЖБИ»;

– № 51 (ранее № 012) «Елизавет – Патрушиха»;

– № 52 (ранее № 019) «Елизавет – Патрушиха»;

– № 55 (ранее № 05) «Химмаш – Патрушиха»;

– № 60 (ранее № 36) «УрФУ – Химмаш»;

– № 62 (ранее № 016) «Дворец дзюдо – Южная подстанция»;

– № 66 (ранее № 01) «Метро Ботаническая – а/п «Кольцово» – станция «Кольцово»;

– № 67 (ранее № 57А) «ДМБ № 9 – Школа «Созвездие»;

– № 70 (ранее № 070) «ТЦ «Парк Хаус» – поселок Мичуринский (сады)»;

– № 72 (ранее № 12) «Южная подстанция – НПЦ «Онкология»;

– № 74 (ранее № 047) «Трактовая – Громова»;

– № 77 (ранее № 077) «Ритейл парк (Солнечный – Высоцкого)»;

– № 78 (ранее № 042) «ТЦ «Леруа Мерлен» (переулок Базовый) – Химмаш»;

– № 82 (ранее № 082) «Уралтехгаз – КОР»;

– № 83 (ранее № 083) «Монтажников – ЖК «Светлый»;

– № 86 (ранее № 056) «Вишневая – «Сосновый Бор»;

– № 87 (ранее № 052) «Авангард – Дворец дзюдо»;

– № 89 (ранее № 030) «УрФУ – Окраинная»;

– № 93 (ранее № 014) «ТЦ «Лента» (Академический) – ДМБ № 9»;

– № 98 (ранее № 38) «База ОМОН – Поликлиника».

Как ранее писал «Новый День», администрация Екатеринбурга запустила оптимизацию городских маршрутов в августе 2023 года. В городе изменились 13 трамвайных маршрутов, 6 троллейбусных и 11 автобусов. Кроме того, в городском общественном транспорте появилась единая сквозная нумерация. Теперь все трамваи ходят под номерами с 1 по 24, троллейбусы – с 25 по 39, а автобусы – с 40 по 99.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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