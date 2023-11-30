Начался прием вопросов для прямой линии с Евгением Куйвашевым

Департамент информполитики официально объявил, что прямая линия губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева состоится 5 декабря в 12:00 в эфире телеканала «Областное телевидение».
Жители региона могут оставлять свои вопросы губернатору до 20:00 4 декабря по номеру телефона 8-800-301-55-96.
Добавим, в этом году некоторые главы регионов, включая Куйвашева, проведут свои прямые линии раньше президента. Сегодня было объявлено, что Владимир Путин 14 декабря подведет итоги года в формате совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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