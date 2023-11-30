Кремль назвал дату прямой линии и пресс-конференции Путина

Президент России Владимир Путин 14 декабря подведет итоги года в формате совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции. Об этом сообщил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков. «Это будет программа, проект телевизионных каналов, и это будет объединенный формат прямой линии и итоговой пресс-конференции президента», – сказал он журналистам.

По словам Пескова, сбор вопросов от граждан на прямую линию начнется 1 декабря, их будут принимать по телефону, СМС и по интернету. Оставить вопросы можно будет на сайте «Москва – Путину.ру», а также с помощью СМС на номер 04040 или по телефону 8 (800) 200-40-40.

«В студии, которая будет специально для этого создана, будут сидеть журналисты – это российские региональные журналисты, всех регионов России, федеральные журналисты, а также иностранные журналисты, которые аккредитованы в Москве и продолжают свою работу в Москве», – рассказал представитель Кремля.

О месте проведения мероприятия будет объявлено позже.

Отвечая на вопрос о продолжительности совмещенной прямой линии и пресс-конференции главы государства, пресс-секретарь президента РФ отметил, что прямая линия не имеет четкого хронометража. «Это всегда весьма продолжительное и содержательное мероприятие особого характера», – сказал он.

Песков рассказал о новации прямой линии. «К проекту подключился Общероссийский народный фронт. Сотрудники ОНФ будут собирать вопросы. Почему ОНФ? Потому что на протяжении целого ряда лет ОНФ после завершения прямой линии до последнего вопроса обрабатывал обращения граждан. После завершения программы они будут целый год работать с тем, чтобы не оставить без внимания ни одно обращение», – отметил он.

Напомним, последняя прямая линия с президентом РФ состоялась 30 июня 2021 года (она продлилась 3 часа 42 минуты, за это время Путин ответил на 68 вопросов), а последняя большая пресс-конференция – 23 декабря 2021 года (3 часа 55 минут).

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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