Уральцы пожаловались на сбои налоговых приложений в последний день оплаты

1 декабря истек срок уплаты налогов для физических лиц. Однако накануне многие пользователи мобильных приложений «Налог ФЛ» и «Госуслуги» не могли воспользоваться возможностью электронной оплаты из-за сбоев приложения. «Давно не заходила в приложение «Налог ФЛ», не было необходимости. Вчера пыталась авторизоваться, несколько раз – через пару логин-пароль от «Госуслуг», но ничего не работало. Выплывала ошибка. До поздней ночи пробовала, так и не получилось. Буду теперь должница, получается», – рассказала екатеринбурженка Елена Нестерова.

Другая жительница уральской столицы, Алина Сугбаева, также столкнулась с трудностями при попытке оплатить налоги как физлицо. «Случайно совершенно узнала, что мне не приходят уведомления от налоговой в «Госуслуги». Там в поиске искала налоги – и наткнулась на раздел «Присылать уведомления». Оказывается, их надо отдельно подключать. И это не просто нажать одну кнопку – надо сначала скачать приложение «Госключ», верифицировать свою электронную подпись в нем, затем подать заявление на рассылку уведомлений от ФНС в «Госуслугах», получить согласие ведомства. Только потом – в течение суток – придет информация о начислениях и способах оплаты»,– добавила собеседница агентства.

Отметим, что сегодня все приложения работают без сбоев.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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