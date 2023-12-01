Уральский боец может стать спортсменом года

Боец клуба «Архангел Михаил», член сборной России в легчайшем весе Петр Грыдин стал претендентом на премию «Спортсмен 2023 года», объявленной Союзом ММА России.

«Петр стал первым в истории Свердловской области победителем чемпионата России по ММА. Никому из региона до этого не удавалось добраться до вершины одного из самых конкурентных турниров в стране», – рассказали в пресс-службе Академии единоборств РМК, где тренируется спортсмен.

Победителя объявят 15 декабря в Москве.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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