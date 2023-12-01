В Серове воспитатель детсада вывихнула руку трехлетней девочке

В Серове воспитатель детского сада «Сказка» вывихнула руку трехлетней девочке, когда поднимала ее с пола. Прокуратура начала проверку.

По предварительным данным, девочка лежала на полу в группе. Воспитатель решила ее поднять и потянула за руку вверх. Ребенок заплакал, но воспитатель не обратила внимания и никакую помощь не оказала. Дома мама девочки обнаружила травму и обратилась в больницу, где диагностировали подвывих левого предплечья.

«В Серове прокуратура проводит проверку по сообщениям о травмировании 3-летней воспитанницы МАДОУ детский сад № 21 «Сказка». В соответствии с действующим законодательством об образовании, дошкольная образовательная организация должна осуществлять функции по присмотру и уходу за несовершеннолетними воспитанниками в целях безопасного и подконтрольного пребывания детей в период оказания им образовательных услуг, а также несет ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних в период пребывания в детском саду», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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