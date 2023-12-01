На Среднем Урале в выходные похолодает до -20

В Свердловской области ожидается похолодание. Уже в эти выходные в северной части региона температура воздуха ночью опустится до -20 °С. На следующей неделе морозы станут еще крепче.

По данным Уральского гидрометцентра, 2 и 3 декабря прогнозируется пасмурная погода со снегопадами. Температура днем будет держаться на уровне -7…-15 °С, ночью опустится до -14…-20°. Ветер неустойчивый и слабый.

В Екатеринбурге будет существенно теплее: днем от -3° до -5°, ночью до -12 °С. В ночь с субботы на воскресенье ожидается сильный снегопад.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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