Мусоровоз-нелегал прокатил на бампере экоактивиста (ВИДЕО)

Водитель мусоровоза, вывозившего отходы на нелегальную свалку, чуть не задавил экоактивиста, который пытался помешать правонарушению. Об инциденте рассказала пресс-служба свердловского отделения Российского экологического общества.

Экоактивиста давит мусоровоз

Активисты РЭО вместе с общественными инспекторами минприроды по сигналу местных жителей проводили проверку информации о том, что в поселке Шабровском неизвестные выгружают отходы на нелегальной свалке. Данные подтвердились – пока экологи были на площадке, туда приехал мусоровоз, который попытался выгрузить мусор. Когда ему помешали, он решил давить людей.

«Мы предъявили удостоверения и сообщили водителю, что он действует незаконно. Он молча закрыл дверь, перестал выгружаться и секунд через 30 резко начал газовать. К счастью, я успел запрыгнуть на бампер», – рассказал пострадавший активист.

На место происшествия вызвали полицию и скорую. Медики зафиксировали у активиста ушибы, а правоохранители из отдела № 12 приняли заявление от общественника и проводят по нему проверку.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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