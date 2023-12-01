В Екатеринбурге осудили бывшего охранника за кражу мототехники на полмиллиона

Сегодня Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 47-летнему охраннику, обвиняемому в воровстве. По данным прокуратуры, мужчина признан виновным за кражу техники на сумму более 460 тысяч рублей по статье 159 части 3 УК РФ «Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере».

По версии следствия, мужчина работал в частной охранной организации, где обслуживал автомобили и снего-болото-вездеходную технику. После того как его уволили осенью 2022 года, он решил украсть два снегохода и один вездеход, которые находились на ремонте в специализированном сервисе. Бывшему охраннику удалось обмануть работников мастерской, сказав, что собственник хочет продать имущество. После этого техника была реализована третьим лицам, а деньги переданы осужденному.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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