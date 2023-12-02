На тюменской трассе столкнулись три автомобиля. Погиб человек (ФОТО)

Сегодня ночью на 153 км федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень столкнулись три автомобиля.

По предварительным данным, один из автомобилей – грузовой. В результате ДТП погиб один человек. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства.

Движение на участке, где произошла авария, было временно ограничено, но сейчас уже восстановлено.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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