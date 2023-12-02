В Академическом не работают светофоры и нет света в части домов

В Академическом районе сегодня габлюдаются перебои с электричеством.

Как рассказали «Новому Дню» жители района, не работают некоторые светофоры, в частности, на перекрестке улиц Чкалова – Вонсовского. Кое-где скопились крупные пробки – например, на перекрестке улиц Амундсена и Объездной и Амундсена – Краснолесья.

В квартирах некоторых домов нет света, электричество есть только в местах общего пользования и лифтах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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