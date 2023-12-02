В Красноуфимске иномарка столкнулась с автобусом (ФОТО)

Сегодня около 17:00 в Красноуфимске на улице Спартака легковушка столкнулась с пассажирским автобусом.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД Свердловской области, женщина на «Рено Сандеро» не учла дорожные и метеорологические условия, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с пассажирским автобусом ПАЗ.
В результате водитель автомобиля и три пассажира автобуса получили травмы различной степени тяжести, в настоящее время медики оказывают им помощь.
Автобус двигался по маршруту Красноуфимск – В.Бояк, в момент ДТП в салоне находились 12 пассажиров.
Красноуфимск, Елена Владимирова
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