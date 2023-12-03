В Свердловской области выпало до 10 см снега

За минувшую ночь на территории Свердловской области выпало 10 сантиметров снега. По данным МЧС, в регионе ожидаются метели и сильный снегопад.

Как сообщают синоптики, температура воздуха в Екатеринбурге достигнет -12°С днём, – 13°С ночью, а порывы ветра будут до 12 м/с.

«В первой половине ночи на воскресенье циклон пройдет через Челябинскую и Курганскую области, следуя на юг Западной Сибири. При этом циклон будет усиливаться. В тылу циклона в сторону Свердловской области направится очень холодная воздушная масса», – рассказал метеоролог Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В ночь на 4 декабря в регионе будут двадцатиградусные морозы, а 5 декабря ожидается максимальная температура всей следующей недели.

«Руководство прокуратуры и Госавтоинспекции потребовали от представителей автомобильных дорог принять незамедлительные комплексные меры, направленные на своевременный мониторинг состояния трасс и реагирование по устранению недостатков зимнего содержания, в том числе в период осложнения погодных условий», – сообщили в ГИБДД региона.

По данным Управления автомобильных дорог, на борьбу с последствиями снегопада вышло 300 единиц техники: 218 комбинированных дорожных машин, 44 автомобиля с отвалом, 17 автогрейдеров, 21 единица другой техники. Для обработки дорожного полотна использовано 8 тысяч тонн пескосоляной смеси.

Благодаря оперативности дорожных служб в кратчайшие сроки было восстановлено движение на трассе «Екатеринбург-Реж-Алапаевск». На данный момент, состояние автодороги «Екатеринбург-Нижний Тагил -Серов» местами заснеженное. Госавтоинспекторы призывают водителей отказаться от опасных маневров и высоких скоростей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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