Екатеринбург вошел в топ-5 городов с самой большой долей «коренных» жителей

Екатеринбург вошел в топ-5 городов России с самой большой долей коренного населения. Это результаты исследования «Осторожно медиа», которое проанализировало данные 4,5 млн страниц «ВКонтакте», сравнив информацию о городе проживания и родном городе пользователей. В Екатеринбурге, согласно исследованию, 66% населения – коренные жители.

При этом здесь живет примерно 30% приехавших из других городов России и 4,7% – из других стран мира.

Чаще всего в Екатеринбург переезжают из Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Березовского. А также из Перми, Кургана, Тюмени и Омска.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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