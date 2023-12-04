В Екатеринбурге будут судить 34-летнего мужчину, который задушил мать своего трехлетнего ребенка

В Екатеринбурге перед судом предстанет 34-летний мужчина, который долгое время преследовал бывшую сожительницу и мать своего ребенка, а в апреле текущего года задушил ее в съемной квартире. За преступление обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 34-летнего мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», ч. 1 ст. 117 УК РФ «Истязание», ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством».

История началась еще в 2021 году, когда мужчина жил со своей гражданской женой Валентиной на улице Анны Бычковой. В течение трех лет он периодически избивал женщину, бил в том числе по голове. Из-за постоянных конфликтов пара рассталась, при этом у них есть совместный ребенок. После расставания угрозы со стороны мужчины не прекратились.

«Женщина, опасаясь угроз бывшего сожителя, обратилась в кризисный центр общественной организации, оказывающей помощь женщинам в сложной жизненной ситуации, где ей предоставили место для проживания. Обвиняемый, в свою очередь, узнав новый адрес места жительства бывшей сожительницы и ребенка, в феврале 2023 года, будучи в состоянии опьянения, пришел к дверям квартиры и высказывал угрозу в адрес женщины о том, что продолжит преследование и убьет ее», – рассказали в прокуратуре.

В апреле 2023 года мужчина узнал о новом месте жительства Валентины и пришел к ней в дом на улице Титова. В момент, когда женщина выходила из квартиры, бывший муж схватил ее и против воли завел в квартиру, стал бить по голове и телу, а потом задушил. Смерть женщины наступила от механической асфиксии на месте преступления.

«Вину в инкриминируемых преступлениях мужчина не признал, от дачи показаний на стадии следствия отказался, пояснив, что свою версию произошедшего изложит в суде. Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция ч. 1 ст. 105 УК РФ предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы», – сообщили в прокуратуре.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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