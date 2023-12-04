«Кажется, они боятся показывать реальные цифры». В России растет заболеваемость коклюшем

В российских регионах вспышки коклюша. Опасное заболевание можно предотвратить, если привиться. Однако даже те, кто прошел полный курс вакцинации, через несколько лет оказываются беззащитны, а в национальный календарь прививка от коклюша для тех, у кого иммунитет уже закончился, не входит. «Стандартный график – 3, 4.5, 6 и 18 месяцев. Все. С учетом того, что иммунитет после прививки каждый год снижается примерно на 10%, к начальной школе дети остаются практически без защиты. И уж тем более к старшей школе. Про взрослых и говорить нечего», – объяснила автор блога Ninavaccina, популяризатор научного подхода к вакцинации Антонина Обласова.

Медики подтверждают правоту блогера-ученого. «Иммунитет после полного курса вакцинации от коклюша сохраняется до 3-6 лет», – рассказала «Новому Дню» врач-педиатр Анна Зосимова.

При этом для здоровых детей постарше и для взрослых коклюш не представляет смертельной опасности, но может вызвать сильный затяжной кашель, который сохраняется до двух месяцев. Иная ситуация с малышами до года. Чем младше ребенок, тем выше риск тяжелого течения коклюша. «Это могут быть приступы с остановкой дыхания, потерей сознания и рвотой. И так несколько десятков раз в сутки. Бывают и летальные исходы, к сожалению», – добавила Зосимова.

Пока что сообщения о коклюше поступают не из официальных источников, но, по словам некоторых медиков и российских мам, вирус «поднимает голову». Екатерина из Перми рассказала, что у ее средней дочери (девочка привита от коклюша, но с вакцинации прошло несколько лет) начался сильный кашель, потом стих, а теперь возобновился, однако участковые отказались давать направление на ПЦР-диагностику (наиболее показательным является мазок из горла). Женщина с ребенком отправились в частную лабораторию. «Цена моего спокойствия – 850 рублей. При этом в городе, судя по информации мам, действительно нехотя назначают мазок – мне кажется, они боятся показывать реальные цифры заболеваемости», – предположила собеседница агентства.

Подобными переживаниями делятся мамы из других регионов России. «Наш педиатр говорит, что только за прошлую неделю у него было 12 вызовов по поводу подтвержденного коклюша. И это не на основной его работе, на «халтуре», – рассказала «Новому Дню» жительница Ижевска Анна.

Вместе с тем регистрируется подъем заболеваемости и официально. «В 2023 году в Свердловской области отмечается рост заболеваемости коклюшем по сравнению с периодом 2020-2022 годов. За 8 месяцев 2023 года в регионе зарегистрировано 490 случаев коклюша, показатель заболеваемости составил 11,7 на 100 тысяч населения, что выше уровня 2022 года в 12 раз и среднемноголетнего уровня в 2,6 раза», – сообщали ранее в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Сейчас, как пишет ЕАН, в Екатеринбурге выявлено несколько десятков случаев заболевания коклюшем. Так, в Орджоникидзевском районе 108 случаев заражения, менее 100 – в Верх-Исетском районе, а в Железнодорожном – 58. В Березовском 42 случая заражения у взрослых и 39 у детей.

Медики рекомендуют прививаться от коклюша тем, кто контактирует с группами риска – с детьми до года. Особенно тем, кто планирует беременность. Антитела матери передаются младенцу и на некоторый период защищают его от опасной болезни, пока ему самому нельзя будет поставить прививку.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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