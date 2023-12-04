Мусорные площадки обрастают отходами из-за гололеда и снега (ВИДЕО)

Спецтехника буксует и застревает на нерасчищенных от снега дорогах, а на те, что покрыты льдом, вовсе не рискует заезжать. Из-за этого мусоровозы почти 900 раз не доехали до контейнеров только за последний месяц, сообщили в пресс-службе «Спецавтобазы».

Мусоровоз не может подъехать к площадке

В Екатеринбурге таких случаев было 338, в Сысерти – 232, в Камышлове – 55. Завалов снега и гололедицы на пути к бакам не было всего лишь в семи муниципалитетах: в Реже, Тавде, Тугулыме, Малышево, Байкалово, Туринской Слободе и Таборах.

«Мусоровозы – это крупные и тяжелые машины. Из-за этого они не всегда могут проехать там, где места для легковых автомобилей достаточно. К тому же наша спецтехника, как и другие большегрузы, не «переобувается» на зиму: у нее резина – всесезонная. Следовательно, риски при маневрировании на плохо расчищенной дороге возрастают», – рассказал начальник отдела эксплуатации «Спецавтобазы» Павел Хатько.

Екатеринбург, Елена Сычева

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© 2023, РИА «Новый День»

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