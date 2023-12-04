В мэрии Екатеринбурга рассказали, когда оборудуют электронным табло остановку «Медгородок»

Жители Екатеринбурга пожаловались на нехватку электронных табло на загруженных остановках общественного транспорта. В частности на остановке «Медгородок» рядом с областной клинической больницей № 1.

«Там всегда много пенсионеров и пациентов, приезжающих из других городов. Иногородние не всегда могут сориентироваться по обычным табличкам. А электронное табло, показывающее номера автобусов и интервал, было бы очень кстати», – пояснила «Новому Дню» екатеринбурженка Татьяна.

В администрации Екатеринбурга сообщили, что остановочные пункты оборудуют электронными информационными табло по мере выделения финансирования. В приоритете – остановки с высоким пассажиропотоком.

«Исходя из указанных параметров, остановочный пункт «Медгородок» в направлении движения к улице Ясной не вошел в перечень остановок, на которых электронное табло планировалось установить в 2023 году. Работы по установке электронного табло на данном остановочном пункте будут запланированы на следующие годы», – прокомментировали в городском транспортном комитете.

В 2023 году за счет средств муниципальной программы установлены 1 интерактивный цифровой модуль и 6 электронных табло. В том числе электронное табло появилось на остановочном пункте «Медгородок» по направлению движения к улице Белореченской, заявили в мэрии.

Всего в Екатеринбурге на данный момент установлено 75 электронных табло и 65 интерактивных цифровых модулей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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