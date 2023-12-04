В Свердловской области начинается продажа новогодних елок.

Напомним, в этом году один метр новогоднего дерева стоит 60 рублей. Для того чтобы самому срубить дерево на легальных основаниях, необходимо обратиться с паспортом в ближайшее лесничество, заполнить заявление, в котором указывается высота хвойного дерева, и заключить договор купли-продажи. Затем в банке необходимо оплатить стоимость дерева. После этого назначается дата, когда покупатель может приехать в лес, выбрать ель и срубить ее.

Рубить деревья разрешается на специальных участках или плантациях, где все равно рано или поздно по санитарным или лесоводственным нормам нужно будет убирать молодые деревья. Например, это могут быть квартальные просеки, лесохозяйственные дороги, противопожарные разрывы, охранные зоны ЛЭП, трубопроводов, а также молодняки при проведении рубок ухода.

В прошлом году уральцы на законных основаниях через лесничества приобрели более 20 700 новогодних деревьев, большая часть из которых – 13 тысяч – приходилась на Свердловскую область. Год от года эта цифра снижается.

Напомним, что патрулирование лесов с целью пресечения незаконной вырубки деревьев уже началось. Нарушители будут оштрафованы.

Екатеринбург, Елена Васильева

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