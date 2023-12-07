Сегодня – день святой Екатерины

Сегодня православные чтят память великомученицы Екатерины. Эта святая, происходившая из царского рода, жила в Александрии на рубеже III-IV веков в царствование римского императора Максимина, яростного гонителя христианства. Она отличалась не только редкой красотой, но и глубоким знанием творений мудрецов древности, таких, как Гиппократ, Платон и Плутарх.

Многие знатные люди сватались к ней, но Екатерина отказывала всем, твердо решив не выходить замуж и посвятить себя Богу. Император Максимин предлагал ей не только руку и сердце, но и полцарства за отречение от Бога. Но она отвечала, что «одежда мученицы Христовой для нее дороже царской багряницы». Видя непреклонность Екатерины, правитель приказал отсечь ей голову. За мужество, с которым переносила страдания Екатерина, она была возведена в ранг святых.

На Западе Великомученица Екатерина считается покровительницей учащегося юношества.

Православные же считают ее покровительницей незамужних девушек.

В день памяти святой Екатерины на Руси начинался санный извоз: крестьяне ставили телеги до весны в сарай и пересаживались на сани. Это событие отмечалось большими народными гуляниями и массовыми катаниями с гор, в том числе и на санях.

Напомним, что святая Екатерина – покровительница Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Васильева

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