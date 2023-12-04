Спасатели достали рыбака из полыньи (ВИДЕО)

Спасатели достали рыбака, который ушел под лед на городском пруду в Нижнем Тагиле. Видео операции опубликовал мэр города Владислав Пинаев.
Рыбака достают из полыньи
«К месту происшествия выдвинулись спасатели. Рыбак находился на расстоянии 100-150 метров от берега. После успешно проведенной спасательной операции тагильчанина передали сотрудникам скорой медицинской помощи, живым!» – написал в своем телеграме Пинаев.
Нижний Тагил, Елена Сычева
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