Спасатели достали рыбака из полыньи (ВИДЕО)

Спасатели достали рыбака, который ушел под лед на городском пруду в Нижнем Тагиле. Видео операции опубликовал мэр города Владислав Пинаев.

Рыбака достают из полыньи

«К месту происшествия выдвинулись спасатели. Рыбак находился на расстоянии 100-150 метров от берега. После успешно проведенной спасательной операции тагильчанина передали сотрудникам скорой медицинской помощи, живым!» – написал в своем телеграме Пинаев.

Нижний Тагил, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube