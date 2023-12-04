Пятиклассник получит 100 тысяч рублей за травму на перемене

Школа № 4 Верхней Пышмы заплатит 100 тысяч рублей семье ученика, который получил травму на перемене.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, инцидент произошел в январе этого года. На перемене школьник бегал по коридору, стукнулся о дверь кабинета, и дверная ручка рассекла ему плечо. С рваной раной мальчика доставили сначала в травмпункт, а затем в ДГБ № 9 Екатеринбурга. В школе провели проверку. Выяснилось, что дверные ручки имели острые края, что не отвечает требованиям безопасности в школе.

Прокурор Верхней Пышмы обратился в городской суд с иском к школе о компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Ответчик – представитель школы иск не признал, пояснив, что школа не виновата. Однако суд встал на сторону прокурора и семьи школьника. Решение было обжаловано ответчиком в вышестоящей инстанции, но безуспешно. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда оставила судебный акт в силе.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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