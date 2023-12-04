Из-за сильных морозов воду в трубах будут нагревать сильнее

На этой неделе в Свердловской области ожидается сильное похолодание – местами до -35. В связи с этим энергетики Свердловского филиала «Т Плюс» приступили к увеличению температуры теплоносителя, отпускаемого с ТЭЦ. Как сообщили в пресс-службе компании, температура теплоносителя будет повышена до 110-115 градусов Цельсия.

Кроме того, в состояние повышенной готовности приведены ремонтные бригады и специальная техника, усилена пожарная безопасность зданий и сооружений ТЭЦ, приведены в готовность резервные источники энергоснабжения на котельных, сформированы графики круглосуточного дежурства ответственных лиц. Оперативный и ремонтный персонал станций и тепловых сетей готов к устранению последствий возможных инцидентов.

Энергетики предупреждают: в связи с увеличением температуры теплоносителя жителям надо быть осторожными вблизи теплотрасс и тепловых камер.

Напомним, соблюдение нормативной температуры в квартирах и помещениях напрямую зависит и от выполнения управляющими компаниями и ТСЖ своих обязанностей по содержанию зданий, внутридомовых теплопринимающих установок и коммуникаций.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube