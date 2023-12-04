Уральские спасатели выпустили штормовое предупреждение

ГУ МЧС по Свердловской области предупредило уральцев о дальнейшем ухудшении погоды.

«По данным синоптиков, 5 декабря на территории Свердловской области ожидаются сильный снег, местами метель, гололедные явления», – сообщили в ГУ МЧС.

Уже сегодня в ряде районов области прошли снегопады. На очистке региональных трасс задействовано 337 единиц техники, в том числе 311 комбинированных дорожных машин, 12 автомобилей с отвалом, 7 автогрейдеров.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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