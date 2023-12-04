Синоптики объяснили причину аномальных морозов

Свердловская область готовится к аномальным морозам. По данным разных метеорологов, в регионе будет до -35…-40 °C уже в ближайшие дни. Это ниже нормы на 10-17 градусов.

Как сообщили в центре «Фобос», причиной аномальных морозов, которые продержатся до конца недели, станет антициклон. Он движется на Урал из Якутии и Красноярска. Под воздействием арктических воздушных масс регион будет находиться до конца недели.

Свердловское управление МЧС России рассылает предупреждения о непогоде. Представители системы образования напоминают, что даже старшеклассники не должны идти в школу при температуре воздуха -32 градуса и ниже (или при -30° с ветром от 4 метров в секунду).

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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