Пробки и бешеные цены на такси: Екатеринбург встал из-за затяжных снегопадов

Жители Екатеринбурга сегодня утром вновь испытывают сложности по пути на работу. Из-за затяжных снегопадов город в час пик стоял в 9-балльных пробках, сейчас заторы оцениваются на 7. Цены на такси – космические.

По данным автолюбителей, самые большие пробки были сегодня с 7 до 9 часов утра, путь из отдаленных районов в центр занимал больше часа. К 10 часам «Яндекс» оценивает пробки в 7 баллов. Самые большие заторы – в центре или на подъезде к нему.

Как это всегда бывает в снегопады, цены на такси взлетели. В 9 часов утра за поездку от Академического до площади 1905 года сервисы назначали стоимость от 1000 рублей.

Отметим, что снегопады в Екатеринбурге идут уже неделю. А в ближайшие дни ожидается аномально холодная погода – в городе до -35 градусов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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