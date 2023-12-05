Главным достоянием Среднего Урала признан старый Демидовский завод

В Свердловской области подвели итоги народного онлайн-голосования за статус «Достояние Среднего Урала».

Как сообщает ДИП, в топ-5 объектов, которым принадлежит симпатия свердловчан, в этом году вошли:

– Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» – 12 856 голосов

– Карьер хризотил-асбеста Уральского асбестового горно-обогатительного комбината – 9150 голосов

– Волейбольный клуб «Уралочка» – 7444 голоса

– Алапаевская узкоколейная железная дорога – 6376 голосов

– Невьянская наклонная башня – 5846 голосов

В числе аутсайдеров оказались Городок Чекистов, гостиница «Исеть», Дом Севастьянова, стадион «Динамо», парк «Оленьи ручьи», Исторический сквер.

Напомним, сначала в списке было 109 претендентов, но некоторые заявки комиссия забраковала. Например, в шорт-лист не попали сказы Бажова, наследие Владислава Крапивина, «Коляда-театр», перевал Дятлова, Шигирский идол, Белоярская атомная станция, фарфор Сысерти, усадьба Харитоновых-Расторгуевых, озеро Шарташ, Белая башня. Победителей конкурса «Достояние Среднего Урала» наградят 17 января 2024 года, в день 90-летия образования Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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