В Екатеринбурге двехлетний ребенок отравился метадоном

В Екатеринбурге двухлетний мальчик отравился метадоном, пока его родители ходили в магазин. Ребенок сейчас в реанимации.

Телеграм-канал Ural Mash сообщает, что семья переехала в Екатеринбург в октябре. Якобы они живут у знакомой пожилой пары. Мать и отец ушли в магазин, а двухлетнего ребенка оставили дома. По возвращении заметили, что малыш очень вялый. Мать дала мальчику сироп от температуры, но у него посинели губы. Тогда родители вызвали скорую помощь, ребенка доставили в реанимацию, где было установлено: у него отравление психотропным веществом.

Информацию «Новому Дню» подтвердили источники в медицинских кругах. По данным врачей, инцидент произошел в субботу, 2 декабря. О состоянии мальчика пока ничего нового не известно.

Ural Mash сообщает, что глава семейства признался: они с женой три недели употребляли метадон. Покупали его через интернет. Но родители утверждают, что домой наркотик не приносили.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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