На Урале в преддверие морозов локальные коммунальные ЧП

В городах Свердловской области происходят отключения важных ресурсов – уральцы напуганы, ведь уже завтра, по прогнозам синоптиков, ударят морозы до -40 °C, и остаться в такую погоду без света или тепла – равно замерзнуть или понести существенные финансовые потери.

Так, в Березовском мэр города Евгений Писцов сообщил о неожиданном отключении электроэнергии, планируемом на завтра. «Энергоснабжающая организация опубликовала в телеграм-канале информацию об отключении завтра электроснабжения в большой части города. Данные мероприятия не согласовывались с администрацией. Информацию по факту «ловим» в соцсетях накануне. Считаю недопустимым проводить подобные мероприятия накануне резкого похолодания», – написал он.

«Поддерживаю! Дом нужно прогреть перед морозами, а без котла и электричества это сделать проблематично! Совсем не вовремя», – пишет березовчанка Екатерина.

В Качканаре уже сейчас наблюдаются перебои с подачей ресурсов. Как пишут местные СМИ, у части жителей города также наблюдаются перебои с электричеством, в некоторых микрорайонах пропало отопление, в других – батареи слишком раскалились. По сообщению «Нового Качканара», обесточены некоторые предприятия, а в районе местной ТЭЦ видели некие вспышки. «Предположительной причиной коллапса называют аварию на подстанции», – пишет телеграм-канал «Открытый Лесной».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube