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Вторник, 5 декабря 2023, 10:00 мск

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Названы худшие подарки на Новый год

Россияне назвали худшие подарки на Новый год. Самый нежеланный – так ответили 12% – одежда. Об этом свидетельствуют итоги опроса портала Superjob. Больше всего жителей страны раздражают положенные под елку носки, халаты, свитера, футболки, шапки и шарфы. Особенно с новогодними принтами.

Также в отрицательный рейтинг попали игрушки, статуэтки, магниты, свечи, сладости и кухонные принадлежности.

Впрочем, большинство – 33% опрошенных – сказали, что вообще не получали плохих новогодних подарков за свою жизнь.

Екатеринбург, Елена Сычева

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