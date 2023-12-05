Екатеринбуржцев приглашают пройти крестным ходом в День святой Екатерины

Екатеринбург готовится к празднованию Дню святой Екатерины, небесной покровительницы столицы Урала. 7 декабря в Свято-Троицком соборе пройдет божественная литургия, которую возглавит митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений. Служба начнется в 9:00, а уже в 11:30 тысячи православных верующих пройдут крестным ходом до часовни святой Екатерины. Присоединиться к празднованию может любой желающий.

«Наш город встретил свой 300-летний юбилей, мы поздравляем и город, и горожан, и конечно понимаем, что Екатеринбург и его 300-летие связаны с именем его покровительницы святой Великомученницы Екатерины. Мы стараемся почтить ее память всем доступными для нас возможностями, и, конечно, празднования уже во всю идут. В школах проходят конкурсы, идут уроки Екатеринбурговедения. Главным событием станут богослужения и крестный ход, который мы будем совершать 7 декабря. Это уже добрая традиция», – рассказал владыка Евгений.

Интересно, что в год 300-летия нашего города часовню святой Екатерины отреставрировали силами неравнодушных жителями города. Часовня считается одним из главных символов столицы Урала.

Традиционно, празднование Дня святой Екатерины поддерживают благотворители.

«Нельзя отметить инициативы, которые взял на себя Фонд святой Екатерины. Можно бесконечно перечислять множество добрых и благих дел, которые совершены этими людьми. И вот в День святой Екатерины будет нечто новое», – отметил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский.

Екатеринбург, Елена Васильева

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