Губернатор о стройке в «собачьем» парке: «Мы должны сделать все, чтобы они жили в комфорте»

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ответил на претензию жителей Юго-Запада Екатеринбурга, которые пожаловались на строительство в парке 50-летия ВЛКСМ, в народе известного как «собачий». «Точно говорю: никто в парковой зоне строить не будет. Надо подготовить документы к благоустройству парка (дал поручение мэру города Алексею Орлову, – прим. ред.)», – сказал он.

При этом губернатор подтвердил, что новое общежитие для Училища олимпийского резерва будут строить. «Там, где хотят строить, – это территория самого училища. Сегодняшние общежития устарели, условия там спартанские, а мы должны сделать все, чтобы они жили в комфорте», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube