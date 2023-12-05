Куйвашев ответил, как решить проблему с транспортом в Екатеринбурге

Губернатор Евгений Куйвашев признал, что в Екатеринбурге существуют проблемы с общественным транспортом, и пообещал найти пути решения.

На вопрос, когда люди перестанут мучиться по утрам и вечерам, пытаясь уехать на работу или с работы, губернатор ответил: «В любом большом городе есть проблемы с общественным транспортом – в часы пик он перегружен, а днем ездит полупустым. Этот вопрос больше надо адресовать Орлову, попрошу его разобраться и отмониторить ситуацию. Думаю, что надо обращение взять на контроль. Минтранс попрошу подключиться, организовать мониторинг и предложить оптимальные решения по увеличению транспорта в часы пик и переброски транспорта на другие направления. Город – живой организм, любой организм нуждается в корректировке».

Напомним, в Екатеринбурге сложилась очень тяжелая ситуация с общественным транспортом. Из-за острой нехватки водителей городские автобусы ходят с перебоями. В результате жители отдаленных районов вынуждены по часу ждать на остановках, чтобы сесть в переполненный автобус. Также тяжело в городе решается вопрос обновления трамвайного парка. Екатеринбургские депутаты предлагают радикальное решение – повысить тарифы на проезд, чтобы закрыть убытки муниципальных транспортных предприятий.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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