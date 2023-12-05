«Надо потерпеть». Куйвашев ответил на недовольство жителей из-за перекрытий Пермского тракта

Жители Свердловской области на прямой линии губернатора выразили недовольство частыми перекрытиями федеральной трассы Пермь – Екатеринбург. Из-за ремонтных работ на дороге скапливаются огромные пробки. «Можно уже не издеваться над людьми?» – прозвучал вопрос от автомобилистов.

«Мы тогда останемся без дорог [если не будет ремонтов], – заявил в ответ Евгений Куйвашев. – Сам недавно ездил [по Пермскому тракту], в ранние часы более-менее проскочил раньше, но коллеги по 7-8 часов добирались из Екатеринбурга. Это тяжело. [Расширение Пермского тракта] это мегапроект, благодаря которому созданы новые рабочие места. Это будет комфортная дорога первой категории. Призываю потерпеть до следующего года, когда будет сделана вся дорога от Екатеринбурга до Перми. Надо набраться терпения».

Напомним, участок федеральной трассы Пермь – Екатеринбург протяженностью 113 км входит в скоростной маршрут М12. Строители расширяют дорогу до четырех полос и обустраивают парапетное ограждение, исключающее выезд автомобилей на встречную полосу. Предполагается, что после ремонта пропускная способность трассы вырастет до 27 тысяч автомобилей в сутки.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Ольга Тарасова

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