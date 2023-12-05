Муниципальный депутат устроила рейд с целью проверки новой транспортной схемы в Верхней Пышме

Депутат думы Верхней Пышмы провела «рейд» по проверке новой транспортной схемы, реализуемой в городе. По словам Олеси Орловой, накануне вечером она и ее помощница общались с пассажирами на остановках и с кондукторами, работающими на маршрутах. «Если в сухом остатке, то результатами я осталась довольна. Движением общественного транспорта соответствует расписанию, стыковочные интервалы – 10 минут. Информационные материалы есть, кто умеет – пользуются приложением», – рассказала депутат на своей странице Вконтакте. И отметила, что есть вопросы: с которыми еще надо будет поработать:

1. Есть сложность в стыковке, которую нужно подкорректировать. В период с 17:56 до 18:25 нет 116 автобуса. За это время приходит два трамвая – 18:02 и 18:19.

2. Приложениями пользуется молодежь, для людей старшего поколения – нужно продолжить оборудовать остановки электронными табло, пока оно есть далеко не на всех остановочных пунктах.

«Как мне уточнили в администрации, установка информационных табло производится согласно выделенным бюджетным средствам. В настоящее время электронные табло устанавливаются на новые остановочные пункты и комплексы», – пояснила Олеся Орлова.

Напомним, транспортная реформа была проведена в Верхней Пышме в октябре. В городе одновременно на линии работают 22 автобуса, а всего в день на линию выходит 35 единиц пассажирского транспорта. За рабочую смену они выполняют 397 рейсов. Все автобусы движутся без сбоев и согласно расписанию, что позволило создать полноценную сеть перевозок на территории Верхней Пышмы.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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