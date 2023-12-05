Куйвашев поручил разобраться с проблемой нехватки врачей в Невьянске

Жители Невьянска пожаловались на острый дефицит врачей. По их словам, в городе перестало работать детское инфекционное отделение, поскольку все специалисты переехали в соседний Кировград. Обращение прозвучало на прямой линии с губернатором Евгением Куйвашевым.

Губернатор заявил, что главы муниципалитетов должны быть заинтересованы в создании условий для привлечения медиков. В Кировграде врачи получают жилье от администрации, в Невьянске такого нет.

«Мы поддерживаем врачей, которые едут в сельскую местность. Есть программа «земский доктор». В 42 муниципалитетах организованы медицинские классы с уклоном в химию и биологию, чтобы дети были готовы к ЕГЭ и могли поступить в медицинский вуз или колледж. Можно сразу получить целевое направление от того или иного медицинского учреждения и пойти бесплатно учиться. Потом выпускнику надо приехать отработать – это нормальная практика, мы будем ее расширять», – прокомментировал Евгений Куйвашев.

Также в прямом эфире глава региона поручил министру здравоохранению Андрею Карлову разобраться с проблемой Невьянска в течение недели.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Ольга Тарасова

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