Звонят про воду, автобусы – губернатор рассказал о судьбе горячей линии по вопросам частичной мобилизации

В Свердловской области продолжает работать горячая линия по вопросам частичной мобилизации на СВО. Правда, в последнее время фокус вопросов, поступающей на нее, сместился с основой тематики в бытовую. Об этом в ходе своего сегодняшнего общения с жителями Свердловской области рассказал губернатор Евгений Куйвашев. По его словам, в самом начале работы горячей линии по теме СВО было много. «Более 32 тысяч обращений поступило за это время. Мы решаем конкретные проблемы людей. Горячая линия до сих пор работает при уполномоченном по правам человека в Свердловской области. Правда, звонят уже и по воде, и по автобусам», – пояснил Куйвашев.

Екатеринбург, Елена Васильева

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