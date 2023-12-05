На НТМК идет модернизация системы водоснабжения – в будущем она станет полностью замкнутой

Масштабный проект модернизации системы водоснабжения начался на НТМК. На комбинате уже приступили к первому этапу технического перевооружения насосных станций конвертерного и колесобандажного цехов. Как сообщили РИА «Новый День» в управлении по связям с общественностью РЦКО «Урал» ЕВРАЗа, в дальнейшем на предприятии дополнительно будут построены три новые насосные. Реализация проекта позволит минимизировать и в дальнейшем полностью исключить сброс сточных вод. На реализацию идеи ЕВРАЗ направит более 14 миллиардов рублей.

Первый этап проекта включает в себя внедрение современных технологических решений по очистке и охлаждению воды, накоплению отфильтрованного осадка для его дальнейшего использования в производстве, ремонт существующих и возведение новых инженерных коммуникаций. На площадку будет поставлено более 700 тонн металлоконструкций. В обновленных насосных станциях появятся блоки градирен и комплексы по очистке воды. Первый этап проекта технического перевооружения оборотных циклов ЕВРАЗ НТМК планируют закончить до конца 2029 года.

«ЕВРАЗ уделяет большое внимание мероприятиям, направленным на уменьшение влияния на окружающую среду. На данный момент большая часть технических вод комбината замкнута в производственном цикле, часть направляется в прудки-осветлители, где вода очищается и отстаивается», – пояснил директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.

Проект перехода на замкнутый цикл водоснабжения предполагает соединение в один цикл более 85 километров действующих водоводов предприятия.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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