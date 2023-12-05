«Россети Урал» переходят на повышенную готовность – грядут сорокоградусные морозы

Работа энергетиков ПАО «Россети Урал» в ближайшее время будет переведена в режим повышенной готовности. В регион идут аномальные морозы. Накануне МЧС сообщило о том, что в некоторых районах Свердловской облатси возможно похолодание до минус сорока.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе компании, речь идет о введении круглосуточного дежурства производственого персонала. Необходимо быть готовыми немедленно выехать на ликвидацию возможных технологических нарушений. Кроме того, в сетевом комплексе ПАО «Россети Урал» будет введен запрет на плановые работы. Энергетики в настоящий момент осуществляют дополнительные осмотр энергооборудования на центрах питания 35 кВ и выше.

Стоит отметить, что в преддверии зимнего периода в «Россети Урал» сформировано 845 бригад для проведения аварийно-восстановительных работ, готовы к работе более 5 тысяч сотрудников, 1842 единицы спецтехники, 127 резервных источников электроснабжения общей мощностью около 14 МВт.

Оперативно-диспетчерские службы отслеживают ситуацию в электросетевом комплексе, они в режиме онлайн осуществляют мониторинг погодных условий в трех регионах присутствия «Россети Урал».

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube