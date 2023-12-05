В детсадах Академического прошла «Битва хоров» с участием 250 детей (ФОТО)

В Академическом районе Екатеринбурга прошла «Битва хоров». В этом году вокальное состязание между малышами прошло в восьмой раз.

Ставший уже традиционным районный фестиваль-конкурс стартовал 23 ноября, в нем приняли участие воспитанники 6-7 лет из пятнадцати МБДОУ – почти 250 мальчиков и девочек. Организаторы отмечают интересную тенденцию: юные участники вокального конкурса потом с легкостью поступают в музыкальные школы на бюджетные места и, при желании, могут с детства начать строить свою карьеру, например, будущей звезды эстрады или оперы.

«Ежегодно дети из моей группы поступают в музыкальную школу по моим рекомендациям, так как в Академическом есть талантливые ребята, и мы, как педагоги, видим их, занимаемся с ними. И в этом году у меня солистки очень хорошие выступили на «Битве хоров», и одна из них обязательно поступит в музыкальную школу на вокал. За своих ребят я испытываю только гордость, как и их родители, которые благодарят за вклад в развитие талантов их детей, так как они понимают, что это садик дал их дочери или сыну путёвку в мир музыки», – рассказала Татьяна Донских, музыкальный руководитель из детского сада № 82.

На конкурс каждый детсад, по традиции, представил две песни: про дружбу и патриотическую. Жюри конкурса, среди членов которого преподаватели мужского хорового колледжа и консерватории, оценивали качество исполнения песен дошколятами, их артистизм, творческий подход и ряд других критериев.

Творческое мероприятие для Академического района стало доброй традицией: оно проводится здесь с 2016 года и даже успело стать одной из визитных карточек детских садов восьмого района. Идейным вдохновителем и хранителем традиции выступает МБДОУ детский сад № 23. Добавим, что большинство детских садов Академа – постоянные участники творческого соревнования, в планах – сделать конкурс не районным, а общегородским объединив детсады и остальных семи районов города.

«Все наши музыкальные руководители – профессионалы высшего уровня, и этот конкурс – оценка не только детских талантов, но и труда педагогов. Им нужно собрать хор, определить лучших исполнителей (нужно, как правило, человек 15-18), подстроить их друг под друга, чтобы они тянулись друг к другу, слушали друг друга: ведь хоровая работа – это коллективный труд, важно, чтобы исполнители слышали не только себя, но и других детей. Наши выпускники потом без труда проходят прослушивания на бюджетное обучение в музыкалку, исполняя там те же песни, которые мы разучивали с ними в хоровом коллективе», – поделилась Мария Бень, музыкальный руководитель детского сада № 23.

«Битва хоров» в Академическом проводится при поддержке компании-основателя района – АО СЗ «РСГ-Академическое». Отметим, что девелопер уделяет большое внимание созданию социальной среды, в которой каждый житель района мог бы максимально раскрыть свои возможности и таланты. В школах Академического работает множество кружков по самым разным направлениям. В сентябре 2022 года в квартале «Элевен» был открыт филиал детской художественной школы № 2 имени Геннадия Мосина. А в августе в квартале «Олимпика» (по адресу: ул. Академика Парина, 33) двери для талантливых юных жителей района открыло музыкальное отделение Екатеринбургской детской школы искусств № 6 имени К.Е. Архипова.

Екатеринбург, Елена Васильева

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