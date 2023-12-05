Екатеринбургские депутаты хотят отправить безнадзорных собак в Первоуральск и Сысерть

В Екатеринбургской думе снова подняли тему строительства межмуниципальных приютов для бродячих собак. Депутат Артур Зиганшин предложил обратиться с такой инициативой в заксобрание, так как вопрос «топчется на месте» уже несколько лет. Городские чиновники затею одобрили.

В Екатеринбурге отловом безнадзорных собак занимается ЕМУП «Спецавтобаза». Муниципальный приют для животных рассчитан на сто особей, что крайне мало для полуторамиллионного мегаполиса. «Странновато, что в центре города у нас находится псарня. Там и запахи соответствующие, и некомфортно находиться на той территории. Такие приюты надо выносить за границы города. Этот вопрос обсуждался в общественной палате, но ситуация никуда не движется. А бродячие собаки кусают жителей», – заявил Зиганшин, только полгода назад покинувший пост председателя городского комитета по экологии.

Нынешний «главный по экологии» Игорь Русинов напомнил, что сейчас на уровне области рассматривается возможность строительства зооприютов в Алапаевске, Верхней Салде, Верхней Туре, Первоуральске и Сысерти. Последние два муниципалитета находятся в агломерации Екатеринбурга, поэтому часть пойманных собак можно отправлять туда.

Вице-мэр Андрей Корюков добавил, что вопрос нужно выносить на агломерационный совет и вести переговоры с главами муниципалитетов. «Часть бюджетных затрат, в том числе на содержание животных, можно сделать общими для нашей агломерации. Необязательно создавать в каждом муниципалитете что-то свое. Это касается и мусороперерабатывающих площадок и приютов для животных», – отметил замглавы Екатеринбурга.

Русинов подчеркнул, что помимо создания межмуниципального зооприюта нужен закон о паспортизации животных, но это уже полномочия областного парламента. «Откуда идет постоянный приток безнадзорных животных? Жители, чаще всего в СНТ, выбрасывают питомцев, а потом заводят новых. Если бы домашние животные состояли на учете, тогда можно было бы применять санкции к владельцам. Люди бы стали более ответственно относится к питомцам. Так что в этом формате мы тоже готовы взаимодействовать», – сообщил глава комитета по экологии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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