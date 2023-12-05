«Автомобилист» в рок-матче обыграл петербургский СКА

«Автомобилист» прервал неудачную серию яркой победой над СКА из Санкт-Петербурга. Домашний матч в Екатеринбурге был посвящен уральскому року: болельщики могли послушать выступления местных рок-групп и поучаствовать в тематических розыгрышах. Но веселье было не только в фойе КРК «Уралец», но и на льду. Екатеринбургская команда обыграла соперников со счетом 3:2. Все решила серия буллитов.

В первом периоде «Автомобилист» отличился дважды, несмотря на атакующий напор СКА. Свои моменты реализовали Андрей Обидин и Владимир Кузнецов. Гости смогли отыграть одну шайбу во второй двадцатиминутке, благодаря точному броску Захара Бардакова. Третий период также начался неудачно для екатеринбуржцев – Сергей Толчинский сделал счет на табло 2:2. В концовке основного времени «Автомобилист» получил штраф, но выстоял в меньшинстве. Неравная игра в формате «4 на 3» перенеслась в овертайм, но и там хозяева уверено отбились. Победитель матча определился в затяжной серии буллитов. Вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин отбил все семь попыток соперников, а единственный буллит за екатеринбуржцев реализовал Анатолий Голышев.

«Команда выполнила установку на игру. Был тяжелый первый период, где пришлось много играть в обороне. Ребята это выдержали, сыграли строго в обороне, когда соперник много бросал. Забили свои голы, и это придало уверенности. Во втором периоде хорошие контратаки были. Реализуй мы свои моменты, не было бы такой нервотрепки в концовке, где пропустили гол с вбрасывания. Там недоработали. Что касается победы, здорово что обыграли сильного соперника. Эта победа даст уверенности ребятам в дальнейшем», – подвел итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Наставник также отказался комментировать слухи о возможной отставке из-за предыдущей серии поражений екатеринбургского клуба. «Я стараюсь не читать эту информацию. Я уверен в себе, и мне неинтересно читать эту желтую прессу. Я знаю кто пишет и для чего. Такова жизнь тренера: где-то критика, где-то грязью поливают. Я понимаю, для чего это делается», – с улыбкой ответил Николай Заварухин на вопросы журналистов.

Следующий матч «Автомобилист» проведет 7 декабря против «Салавата Юлаева» на домашнем льду. Затем в чемпионате КХЛ наступит недельная пауза для игр сборных.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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