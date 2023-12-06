Студент из Ирака жестоко избил екатеринбурженку, которая бросила его

Студент УрФУ Джафар Канаан жестоко избил свою бывшую девушку Дарью, которая учится в том же вузе. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Молодой человек из Ирака, девушка – из ХМАО. Они встречались больше года, но девушка решила прекратить отношения, но бывший стал ее преследовать.

«15 ноября я приехала вечером домой на улицу Дорожную, поднялась на лифте и заметила, что он стоит в закутке у моей квартиры. Я попыталась убежать к лестнице, но бывший догнал меня на общем балконе, повалил на пол, пытался выдавить глаз и начал душить. Я кричала и отбивалась, кусала его за руки, когда он затыкал мне рот и нос, чтобы я не дышала. Он был очень пьяный, говорил: «Ты навсегда останешься такой и никогда не выйдешь замуж», – цитирует Дарью e1.ru, уточняя, что в медучреждение к ней не пришел никто из представителей полиции.

Пока девушка была в больнице, студент слил в сеть все ее данные, включая интимные фото, документы, контакты. Сейчас студентка покинула Екатеринбург ради своей безопасности.

Екатеринбург, Елена Сычева

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