российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 6 декабря 2023, 10:29 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Студент из Ирака жестоко избил екатеринбурженку, которая бросила его

Студент УрФУ Джафар Канаан жестоко избил свою бывшую девушку Дарью, которая учится в том же вузе. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Молодой человек из Ирака, девушка – из ХМАО. Они встречались больше года, но девушка решила прекратить отношения, но бывший стал ее преследовать.

«15 ноября я приехала вечером домой на улицу Дорожную, поднялась на лифте и заметила, что он стоит в закутке у моей квартиры. Я попыталась убежать к лестнице, но бывший догнал меня на общем балконе, повалил на пол, пытался выдавить глаз и начал душить. Я кричала и отбивалась, кусала его за руки, когда он затыкал мне рот и нос, чтобы я не дышала. Он был очень пьяный, говорил: «Ты навсегда останешься такой и никогда не выйдешь замуж», – цитирует Дарью e1.ru, уточняя, что в медучреждение к ней не пришел никто из представителей полиции.

Пока девушка была в больнице, студент слил в сеть все ее данные, включая интимные фото, документы, контакты. Сейчас студентка покинула Екатеринбург ради своей безопасности.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,