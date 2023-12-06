Банк России с начала года принял от свердловчан 6000 жалоб на кредитные и микрофинансовые организации

С начала 2023 года жители Свердловской области отправили в Банк России тысячи жалоб на банки, микрофинансовые организации и страховые компании. Большинство вопросов касались навязывания дополнительных услуг, кибермошенничества, невыплат по страховым случаям.

«Банк России как мегарегулятор рассматривает обращения в отношении всех финансовых организаций. За 10 месяцев от жителей Свердловской области поступило порядка 6 тысяч жалоб и обращений, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года», – рассказал на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» руководитель Центра защиты прав потребителей Банка России в Екатеринбурге Сергей Кокоулин.

Основная масса обращений – 3300 – были связаны с работой банков. Чаще всего клиенты жаловались на навязывание дополнительных услуг, невозможность провести расчеты по полученным займам, а также на принудительное списание средств со счетов при исполнительных производствах. На втором месте по числу жалоб (1200) – микрофинансовые организации. Больше всего обращений также касалось навязывания услуг, а также были требования перерасчета стоимости кредита и процентов, вопросы оформления займов без ведома человека. На страховые компании поступило 500 жалоб, большинство связаны с ОСАГО, восстановлением скидки за безаварийную езду, выплатами по страховым случаям.

«Снижение числа жалоб в этом году мы связываем с тем, что часть тем из обращений ушла. Стало меньше санкционных вопросов (блокировка счетов, снятие и обмен валюты). Кроме того, сокращение связываем с изменениями, которые вступили в силу. В частности, были введены способы комбинированной проверки личности заемщика, когда банки и МФО должны более серьезно и детально идентифицировать человека, обратившегося за кредитом (чтобы не было шанса взять кредит на третье лицо, – прим. ред.). Кроме того, в октябре вступили в силу изменения, обязывающие кредиторов в рекламе указывать диапазон полной стоимости кредита, а не только минимальную ставку. Это меньше вводит граждан в заблуждение», – отметил Сергей Кокоулин.

Часть жалоб на банки поступают и в Роспотребнадзор. Региональное управление по Свердловской области за 9 месяцев 2023 года приняло 460 обращений, половина из них – на банки. Большинство касалось навязывания дополнительных услуг и сокрытия стоимости кредита.

«За 9 месяцев Роспотребнадзор помог жителям Свердловской области по 15 судебным делам, связанным с банками. Все решения были вынесены в пользу потребителей, с финансовых организаций взыскали более 3 миллионов рублей, – рассказала начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров управления Роспотребнадзора по Свердловской области Татьяна Шулешова. – Кроме того, в консультативных пунктах проведено более 1200 консультаций, составлено 30 исков и 118 претензий в адрес финансовых организаций».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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