Медики рассказали о состоянии девушки, пострадавшей во время взрыва скороварки

Медики рассказали о состоянии девушки, которая пострадала вчера во время взрыва скороварки и масла на сковороде. Сейчас она находится в специализированном ожоговом центре ГКБ № 40. У нее обожжены 11% тела, в том числе лицо и руки. Также у нее повреждены органы дыхания.

Инцидент произошел в квартире дома на улице Чемпионов. Девушка занималась готовкой, но что-то пошло не так, и у нее загорелось масло на сковороде. Хозяйка решила залить его водой. Взрыв был такой силы, что на кухне выбило окна и дверь. Сама девушка получила травмы и была госпитализирована.

Екатеринбург, Елена Сычева

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