Ищут эублефаров и агам: в канун Года дракона вырос спрос на домашних рептилий

Заводчики рептилий на Урале отмечают возросший спрос накануне Года дракона. Ящериц чаще всего выбирают в качестве подарка детям. Больше всего спрос на неприхотливых эублефаров и агам.
«Спрос есть. Не могу сказать, что он огромный, но звонят, интересуются, спрашивают, кого проще всего содержать, если раньше не было опыта разведения рептилий, – рассказал «Новому Дню» владелец одного екатеринбургского питомника рептилий Максим. – После общения большинство выбирают эублефаров. Они, пожалуй, одни из самых неприхотливых: едят сверчков, но не обязательно покупать живых насекомых. В то время как агамы – еще одни из популярных ящериц – предпочитают самостоятельно охотиться за насекомыми. Содержание агам по этой причине будет более сложным и затратным».
Ящерицы не откладывают яйца «по запросу». Поэтому если вы решили дарить ящерицу к Новому году, выбирать придется из тех малышей, которые уже вылупились и подросли. В питомниках Екатеринбурга на данный момент их не так уж и много.
«У нас осталось четыре эублефара, из них два уже забронированы», – рассказал Максим.
При этом с каждым годом появляется все больше «частников», которые разводят ящериц дома, и продают их на «Авито». В Екатеринбурге на сайтах можно найти несколько объявлений. Правда, официальные заводчики рекомендуют тщательно выбирать продавца. Стоят эублефары и агамы от 4-5 тысяч рублей. Также им понадобится террариум, термоковрик, емкость для купания, места для укрытия.
Что касается более экзотичных игуан или варанов, в Екатеринбурге их сегодня в продаже нет. Однако ящериц можно заказать с доставкой из других городов, например из Москвы.
«Ящерицы относительно легко переносят транспортировку, если соблюдать все правила. У нас когда-то была игуана, которую мы доставляли в Хабаровск, все прошло хорошо», – рассказал заводчик.
Но игуаны стоят существенно дороже: от 15 до нескольких сот тысяч рублей. И содержать их сложнее: нужен огромный террариум, ультрафиолетовая лампа, устройство для поддержания влажности и многое другое.
Екатеринбург, Ольга Тарасова
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