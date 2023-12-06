В уральском городе из-за вспышки ОКИ запретили пить воду из-под крана

В городе Асбесте Свердловской области запретили пить воду из-под крана из-за роста заболеваемости острыми кишечными инфекциями. «С 1 ноября и по настоящее время в Асбесте отмечается подъем заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Среди заболевших 98% составляют дети до 17 лет.

С учетом динамики заболеваемости не исключено, что причиной роста заболеваемости может послужить водный фактор, распространение по контактно-бытовому пути передачи», – предупреждают в соцсетях местные власти.

Жителям города рекомендовали не пить воду из-под крана, в крайнем случае – кипятить ее, но лучше покупать бутилированнную.

Екатеринбург, Елена Сычева

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