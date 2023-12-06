Екатеринбурженки скупают шапки «как у Брыльски» ради тик-ток-тренда

В соцсетях появился новый тренд – Slavic girl. Это образ для девушек в стиле a la russ, каким его представляют за рубежом. Обязательные атрибуты – шуба, шапка как у Барбары Брыльски в фильме «Ирония судьбы», дорогие брендовые аксессуары, надетые в стиле «все лучшее сразу», например, крупные золотые украшения, солнечные очки с логотипом тяжелого люкса на дужках, дорогая сумка или сапоги.

Видео и фото девушек в таких образах сопровождаются песней Кати Лель «Мой мармеладный», причем тренд зародился за рубежом, а не в Рунете. Эта песня сейчас занимает третью строчку по популярности в Spotify.

Екатеринбург, Елена Сычева

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